الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مبابى يسجل وباريس سان جيرمان يسقط فى فخ التعادل أمام تولوز

مبابى
مبابى

فشل فريق باريس سان جيرمان في تحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم، واكتفى بالتعادل 1/1 أمام مضيفه تولوز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

ولم يتمكن الفريقان من تسجيل أي هدف في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل كيليان مبابي هدف التقدم لسان جيرمان في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، لكن تولوز أدرك التعادل في الدقيقة 87 من ركلة جزاء نفذها زكرياء أبو خلال.

وحصد سان جيرمان نقطته الثانية في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام لوريان سلبيا.

في المقابل، حصد تولوز نقطته الرابعة، حيث كان قد فاز في مباراة الجولة الأولى على نانت 2 / 1.

يذكر أن سان جيرمان هو حامل لقب الدوري الفرنسي في آخر موسمين.

وكان سان جيرمان أجرى العديد من التعديلات على الفريق حيث يقوم الإسباني لويس إنريكي بتدريبه حاليا خلفا لكريستوف جالتييه.

كما سمح النادي للبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأبرم تعاقدات جديدة أبرزها عثمان ديمبلي وميلان سكرينيار.
 

باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي تولوز الفرنسي الدوري الفرنسي

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