جلال السعيد يكشف لـ"الشاهد" كيفية حماية مبنى محافظة القاهرة من عنف الإخوان

قال جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إن مسئولية وزارة الداخلية كانت التعامل مع أحداث عنف الإخوان بالشوارع، مؤكدًا أن دور محافظة القاهرة كان عمليات التأمين وأن يكون في المباني أشخاص مسئولين عنها 24 ساعة، وأن يكون هناك غرف عمل على مدار الساعة.

وأكد "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عرب فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة القاهرة، ليست من المحافظات التي حدث فيها أعمال عنف كبيرة مثل باقي المحافظات، فبعد فض الاعتصام، تم الاعتداء على المباني والكنائس ببعض المحافظات، وبعدها الداخلية أرسلت فرقة من القوات الخاصة لتسيطر على المبنى بالكامل وكان معهم أسلحة قناصة لأنه كان يشعر أنها مستهدفة.

رفع 500 ألف طن من المخلفات من شوارع القاهرة

وتابع، أنه بعد فض اعتصام رابعة، القاهرة كلها كانت في حالة صعبة وتم رفع 500 ألف طن من المخلفات من شوارعها.