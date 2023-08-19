أشرف العشرى يوضح أبرز رسائل الرئيس السيسى أثناء زيارته للأكاديمية العسكرية

أوضح أشرف العشري، الكاتب الصحفي، أبرز الرسائل في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، قائلًا: "إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ومجموعة رسائله مطمئنة، حيث لها مردود إيجابي كبير لدى الشارع المصري اليوم".

وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على متابعة المشهد اليومي للمواطن المصري بكثير من الجدية وكثير من الخطط والمبادرات المتوازنة والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين حياة المواطن المصري.

وأوضح، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تضمنت مجموعة من الرسائل الهامة، أبرزها ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، حيث وجه الرئيس السيسي أثناء جولته بالأكاديمية العسكرية المصرية، مجموعة من الرسائل أهمها أن الحكومة والدولة المصرية لديها خطة خلال المرحلة القادمة للتغلب على الكثير من التحديات الاقتصادية، وأن هناك تكليفًا للحكومة بالتغلب على هذه التحديات.

وأكد، أن الدولة المصرية دولة كبيرة من حيث الحجم والقوة والتأثير ليس فقط في الداخل المصري، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي والعالمي حيث توجد لديها سياسات تلامس الكثير من القضايا الدولية من خلال حضورها في المشهد الداخلي المصري الدولي بالكثير من المبادرات الوازنة، حيث إن الحلول النابعة من قبل الرئيس السيسي والحكومة عبر هذه المبادرات تتوفر في توفير آليات واستحقاقات التغلب على الأزمة الاقتصادية.