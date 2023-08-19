السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف العشرى يوضح أبرز رسائل الرئيس السيسى أثناء زيارته للأكاديمية العسكرية

أشرف العشري
أشرف العشري

أوضح أشرف العشري، الكاتب الصحفي، أبرز الرسائل في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، قائلًا: "إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ومجموعة رسائله  مطمئنة، حيث لها مردود إيجابي كبير لدى الشارع المصري اليوم".  

وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على متابعة المشهد اليومي للمواطن المصري بكثير من الجدية وكثير من الخطط والمبادرات المتوازنة والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين حياة المواطن المصري. 

وأوضح، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تضمنت مجموعة من الرسائل الهامة، أبرزها ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، حيث وجه الرئيس السيسي أثناء جولته بالأكاديمية العسكرية المصرية، مجموعة من الرسائل أهمها أن الحكومة والدولة  المصرية لديها خطة خلال المرحلة القادمة للتغلب على الكثير من التحديات الاقتصادية، وأن هناك تكليفًا للحكومة بالتغلب على هذه التحديات.

وأكد، أن الدولة المصرية دولة كبيرة من حيث الحجم والقوة والتأثير ليس فقط في الداخل المصري، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي والعالمي حيث توجد لديها سياسات تلامس الكثير من القضايا الدولية من خلال حضورها في المشهد  الداخلي المصري الدولي بالكثير من المبادرات الوازنة، حيث إن الحلول النابعة من قبل الرئيس السيسي  والحكومة عبر هذه المبادرات تتوفر في توفير آليات واستحقاقات التغلب على الأزمة الاقتصادية.

أشرف العشري السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية رسال الرئيس السيسي كلمة الرئيس الأزمة الاقتصادية

الأكثر قراءة

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك

سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل رسالة تلقتها من محمد رمضان

مجلس إدارة نادى الزمالك يعلن استقالته بالكامل

صوت مصر.. أنغام تُطرِب جمهور العالم العربى فى ليلة غناء أسطورية بالعلمين الجديدة

رئيس "أنابيب البترول": التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا

بعد هدفه الـ187.. صلاح يكتب اسمه بأحرف من ذهب فى سجلات ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال