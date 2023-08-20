أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20-8-2023

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأحد 20-8-2023

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأحد 20-8-2023، وفق آخر تحديث للأسعار.

أسعار الحديد اليوم الأحد

حديد عز 33,100 جنيه.

حديد بشاى 33,500 جنيه.

حديد العتال 32,800 جنيه.

حديد عطية 32,000 جنيه.

حديد سرحان 31,000 جنيه.

حديد المراكبى 33,000 جنيه.

حديد المصريين 32,500 جنيه.

حديد الكومى 31,000 جنيه.

حديد المعادي 31,000 جنيه.

حديد بيانكو 30,000 جنيه.

حديد العشري 31,500 جنيه.

حديد مصر ستيل 31,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

أسمنت المسلح 1,750 جنيه.

أسمنت النصر 1,700 جنيه.

أسمنت الفهد 1,620 جنيه.

أسمنت المعلم 1,685 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1,680 جنيه.

أسمنت المخصوص 1,700 جنيه.

أسمنت العسكري 1,700 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1,690 جنيه.

أسمنت حلوان 1,710 جنيه.

أسمنت السويدي 1,800 جنيه.

أسمنت جنوب الوادي 1,710 جنيه.

أسمنت السهم 1,680 جنيه.

أسمنت أسيوط 1,710 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه.

أسمنت الصعيد 1,780 جنيه.

أسمنت المهندس 1,780 جنيه.

أسمنت التعمير 1,740 جنيه.

أسمنت المنيا 1,730 جنيه.

أسمنت الممتاز 1,720 جنيه.

أسمنت تايتان 1,730 جنيه.

أسمنت المصريين 1,750 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 1,790 جنيه.

أسمنت الماكس 1,915 جنيه.

أسمنت السويس 1,780 جنيه.

أسمنت النهضة 1,800 جنيه.

أسمنت أسوان 1,770 جنيه.

أسمنت السد العالي 1,750 جنيه.

أسمنت قنا 1,820 جنيه.

أسمنت البرج 1,790 جنيه.

أسمنت المصري 1,770 جنيه.





سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه.

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه.

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه.

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه.

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه.



سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيهًا.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيهًا.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيهًا.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.