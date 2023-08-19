تفاصيل وأسعار حفل شارموفرز بمهرجان العلمين.. 25 أغسطس

انضم فريق شارموفرز لفعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يحيي الفريق حفلًا غنائيًا ضخمًا على خشبة مسرح العلمين، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

وطرحت شركة "تذكرتي" التذاكر للجمهور مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 600 جنيه مصري.

الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه مصري.

الفئة الثالثة بمبلغ 300 جنيه مصري.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يشارك فريق شارموفرز في نفس الليلة الكوميديان محمد حلمي وعلاء الشيخ وذلك ضمن تصوير حلقة جديدة من برنامج SOLD المذاع عبر منصة watch it الرقمية.

وقدم شارموفرز خلال الحفل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد "كرڤان" التي تطرح أغنيات بشكل متتالٍ كل أغنية على حدة، بجانب العديد من أغنياتها القديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "هيبتا، وإيزي ماني، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكي، 5 سنتي"، وغيرها من الأغنيات.

ويتكون الفريق من أحمد بهاء (غناء)، ومحمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، وإسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم "A Chat in".

وحقق "شارموفرز" انتعاشة فنية كبيرة خلال العام الماضي بالتزامن مع تتويجه بجائزة Boisdale Music Award البريطانية، كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم، بجانب إطلاقه ألبومه الثاني "انفصام"، وضم 9 أغنيات، منها: "رقصت" و"دنيا" و"حوا" و"جمال الوجود"، واختتم السنة بجولة غنائية بين عدة جامعات مصرية، منها عين شمس وطنطا.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.