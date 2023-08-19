السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو العفو الرئاسى: أكثر من 5000 شخص أُفرج عنهم بموجب قرارات رئاسية

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

علق كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، على قرار الرئيس السيس بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، ومن بينهم أحمد دومة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي "، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن لجنة العفو الرئاسي أعلنت عن قائمة جديدة للمفرج عنهم والأحزاب السياسية رحبت بالعفو عن أحمد دومة.

وأضاف أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يعكس اهتمام الدولة بآراء المشاركين في الحوار الوطني.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي،  إلى أن هناك اهتمامًا قويًا جدًا من الدولة لتصفية والانتهاء من الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، موضحًا أن أكثر من 5000 شخص أفرج عنهم بموجب قرارات رئاسية.

عضو لجنة العفو الرئاسي كريم السقا مساء دى ام سى ايمان الحصري دي ام سي

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