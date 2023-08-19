"تاج الدين" يكشف تفاصيل المدينة الطبية بعين شمس وموعد افتتاحها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة الإنتهاء من المدينة الطبية الجديدة التابعة لعين شمس، مشيرًا إلى أنها تمتد من كلية الطب في العباسية وحتى مستشفى الدمرداش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد الأسرة بالمستشفيات وصلت إلى 3500 سرير للمرضى، مشيرًا إلى أن المدينة الطبية تضم مستشفيات الأطفال وأمراض النساء والتوليد وغيرها ويعمل فيها آلاف من الأطباء والدبلومات والماجستير والدكتوراه والرئيس سيقوم بافتتاحها بعد استكمالها.

بناء مستشفى طوارئ عالمي

وتابع، أنه جار بناء مستشفى طوارئ عالمي ومركز قلب نموذجي ومركز جديد للعيادات الخارجية تشكل مدينة طبية رائعة وهدفها تشخيص وعلاج المرض، موضحًا أنه في عام 2022 تم تدخلات طبية لمليون مواطن، بالإضافة إلى وجود طلاب كليات الطب والدراسات العلمية يتعلمون فيها بحوث طبية بشكل مشرف لمصر.