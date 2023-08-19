صوت مصر.. أنغام تُطرِب جمهور العالم العربى فى ليلة غناء أسطورية بالعلمين الجديدة

شهد مهرجان العلمين الجديدة، فاصلًا من المتعة والإبداع، من خلال حفل كبير للنجمة أنغام جذب الآلاف من المصريين والعرب، وسط تنظيم احترافى مميز، ما أسهم فى زيادة استمتاع الجمهور وتجنب حدوث أى تكدس أو أزمات.

وعاش الآلاف من محبى وعشاق «صوت مصر» ليلة من الصفاء والبهجة والسلطنة، حيث أشاد الجميع بمستوى التنظيم الراقى.

النجمة: «ببارك لمصر ولنفسى على العلمين»

توقفت أنغام خلال الحفل عدة مرات، وأجرت حوارًا مع الجمهور، ووجهت عددًا من الرسائل التى تفاعل معها الجمهور.

وعبّرت عن سعادتها الغامرة بالغناء فى مهرجان العلمين الجديدة، وأشادت بالمدينة الساحلية وباركت لمصر عليها، ووجهت شكرها للجمهور، وقالت: «بقالى كتير أوى مغنتش فى المنطقة الجميلة دى الساحل الشمالى، والحقيقة مبسوطة أوى لأنها من أهم المناطق اللى بحب أعيش فيها، أغنى فيها، ووجودكم زود المنطقة جمال، والعلمين جميلة جدًا، وببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسى على الجمال ده، وبشكركم جدًا على الحضور ده، وعاوزة أسلم عليكم واحد واحد».

وخلال الحفل طلب عدد من جمهور أنغام غناء بعض الأغنيات، لتجيبهم: «حاضر والله وعد»، وداعبت أحد المنظمين المسئول عن جهاز إطلاق «البابلز»، وهى فقاعات الصابون التى تضفى شكلًا مميزًا على المسرح، قائلة: «بحب اللعبة بتاعة الصابون دى بس لما بتيجى فى العين بتحرق.. يا تلعب لوحدك يا تحذرنى قبل ما تلعب»، وسط ضحكات وتفاعل كبير من الجمهور.

وحرصت على التفاعل مع جمهورها بشكل مختلف، خلال حفلها الذى حضره الآلاف من الجمهور، قائلة: «عاوزين نعوض البُعد اللى بينى وبينكم دلوقتى ونغنى أغنية مع بعض من غير مزيكا»، لتغنى «شبر ونص» بإحساس مميز للغاية.

المسرح «كامل العدد».. وجاسمين طه تقدم الحفل

قبل بدء الحفل بساعات اكتمل مسرح «العلمين أرينا» بالجمهور ورفع شعار «كامل العدد»، بعد أن بيعت كل تذاكر الحفل خلال ساعات من طرحها للحجز عبر موقع «تذكرتى».

وأعد القائمون على الحفل مفاجأة للنجمة أنغام من خلال كتابة اسمها بطريقة مميزة، كما عرضت على الشاشات العملاقة جملة «صوت مصر»، وهو اللقب الذى أطلقه عليها الجمهور خلال الفترة الماضية.

وقدمت الإعلامية جاسمين طه زكى الحفل بكلمات رقيقة، ثم قدمت النجمة أنغام بشكل مميز، وعبّرت عن سعادتها بتقديم حفلها، واصفة إياها بأنها صاحبة الإحساس الصادق وجوهرة الغناء العربى، معتبرة أن لقب «صوت مصر» هو أصدق الألقاب التى تطلق عليها، لتدخل النجمة إلى المسرح وسط تفاعل وتصفيق كبير من الجمهور.

انسجام فنى مع هانى فرحات

وصلت أنغام إلى حالة من التفوق والتألق خلال الحفل، لتقدم وجبة غنائية مميزة أطربت الجمهور، وظهرت حالة اندماج غير مسبوقة بين النجمة أنغام والمايسترو هانى فرحات، قائد فرقتها الموسيقية، وظهر انسجامهما الفنى فى الكثير من المواقف التى ظهر فيها الإحساس العالى للمطربة الكبيرة.

وقالت، خلال اختتامها الحفل: «اسمحولى أشكر الأوركسترا العظيم الأساتذة زمايلى والمايسترو الغالى العزيز الكبير هانى فرحات.. فخر مصر حقيقى.. أنا فخورة إن أنا زميلته، شكرًا ليكم يا رب تكونوا انبسطتم زى ما أنا انبسطت ونورتوا مصر».

تصفيق حار وهتافات «تانى تانى».. هدية للجمهور الخليجى

بدأت أنغام الحفل بأغنية «ونفضل نرقص» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى حرص على تحيتها والتصفيق لها بمجرد دخولها مسرح «العلمين أرينا».

كما أمتعت جمهورها فى بداية حفلها بأغنيتها «حالة خاصة جدًا» وهى إحدى أهم أغنياتها التى حققت بها نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وقدمت فاصلًا طربيًا مميزًا من خلال عدد من الأغنيات الشهيرة، التى قدمتها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنها «هتشتاقوا»، وهى إحدى أهم أغنياتها التى قدمتها خلال الفترة الماضية، كما قدمت أغنية «بتوصفنى» التى زاد فيها تفاعل الجمهور لدرجة أنه غنى معها كلماتها.

وتفاعل الجمهور مع أغنيتها «ولا دبلت» بعد فاصل مميز من أغنياتها الجميلة، وحرص الجمهور على غناء الأغنية معها، وسط تفاعل وتصفيق وترديد لكلمات الأغنية بصوت عالٍ خلال الحفل الضخم.

وقدمت أغنيتها الشهيرة «سيبك إنت» وسط تفاعل جماهيرى عالٍ للغاية، وتفاعلت أنغام مع أغنيتها أيضًا وقدمت إحساسًا راقيًا خلال أدائها، وهتف الجمهور وصفق فترة طويلة بعد انتهاء الأغنية.

وواصلت تقديم حفلها وسط استمتاع كبير من الجمهور بالبرنامج الغنائى، كما هتف الجمهور مع أغنيتها الشهيرة «ماجبش سيرتى»، إحدى أهم أغنياتها على مدار تاريخها.

وحرصت أيضًا على إرسال هدية لجمهورها الخليجى الذى يقدر بالملايين، وغنت له أغنية باللهجة الخليجية وهى «لا تهجى».

وخلال الحفل تصدرت المطربة ترند موقع التدوينات القصيرة «إكس» فى عدد من دول الخليج والوطن العربى فى ظل المتابعة المباشرة للحفل عبر قناتى «الحياة» و«دى إم سى».

وحرصت على تقديم عدد كبير من الأغنيات التى أحبها الجمهور وتفاعل معها، ومنها أغنية «فنجان النسيان»، التى قدمتها بإحساس عالٍ وتفاعل معها الجمهور وغنى كلماتها، حتى انتهت الأغنية بتصفيق حاد من الحاضرين.

وجاء الدور على أغنيتها الشهيرة «عرفها بيا»، لتقدم النجمة ملحمة طربية مميزة وإحساسًا راقيًا، ألهبت حماس الجمهور، وفى نهاية الأغنية حصلت على عاصفة من التصفيق امتدت لفترة.

وانتقلت إلى أغنية أخرى من أهم أغانيها وهى «حتة ناقصة»، التى قدمتها بشكل مختلف وإحساس عالٍ للغاية، كما قدمت أداءً مبهرًا لأغنيتها الشهيرة «أكتبلك تعهد»، وعقب الأداء المميز والراقى طلب منها الجمهور غناء الأغنية مرة ثانية هاتفًا: «تانى تانى تانى»، وهو ما جعل «أنغام» تتفاعل مع الجمهور وتلبى رغبته وتعيد الغناء بأداء وإحساس مختلف ومميز للغاية، ليصفق الجمهور فترة طويلة.

واختتمت حفلها بأغنيتها الشهيرة «يا ريتك فاهمنى»، بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة من الغناء والطرب وإمتاع الجمهور، مقدمة خلالها عشرات الأغنيات المميزة.

إشادات بإمكانات «المتحدة» فى البث

قدمت شبكة تليفزيون «الحياة» وشبكة قنوات «دى إم سى» بثًا مباشرًا للحفل فى خدمة مميزة أمتعت الملايين من الجمهور فى الوطن العربى.

وأشاد عدد من متابعى الحفل بإمكانات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى النقل التليفزيونى له على الهواء مباشرة على قناتى «الحياة» و«دى إم سى».

وأشادت إحدى الصفحات المتخصصة فى تحليل البث التليفزيونى والنقل وتكنولوجيا البث والكاميرات ووحدات التصوير بجودة وحدات «المتحدة» المميزة، واصفة أداءها فى النقل بالروعة والتميز.

وتصدرت هاشتاجات «النجمة أنغام، وصوت مصر، وأنغام فى العلمين»، الترند على موقع التدوينات القصيرة «X»، بعد تقديم النجمة حفلها بالعلمين الجديدة.

ولم يتوقف تصدر «أنغام» الترند فى مصر فقط، بل وصل إلى عدد من الدول العربية، وكانت ملكة الإحساس هى الترند الأول فى دولة الكويت، من خلال عدد كبير من التدوينات التى أشادت بصوتها وحفلها المميز.