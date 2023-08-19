السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

كيف يمكن حماية البيانات الشخصية والمعلومات الحيوية من الاختراق؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في هذا العصر الرقمي المتقدم، أصبحت البيانات والمعلومات الشخصية للأفراد والمؤسسات ذات قيمة هائلة، ومع زيادة التكنولوجيا واعتمادنا المتزايد على الأنظمة الرقمية، أصبحت أمن البيانات أمرًا بالغ الأهمية. 

يشكل اختراق البيانات وسرقتها تهديدًا جديًا يمكن أن يتسبب في خسائر مالية وسرقة هوية وانتهاك خصوصية الأفراد والمؤسسات، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع "science direct"، حيث يواجه أمن البيانات العديد من التحديات التي يجب مواجهتها بشكل فعال، من بين هذه التحديات الآتي:

التهديدات الهجمات السيبرانية: 

يزداد التعرض لهجمات القرصنة المعلوماتية والاختراقات السيبرانية بشكل مستمر، حيث تتفاوت هذه الهجمات في مدى تعقيدها وتشمل البرامج الخبيثة والتصيد الاحتيالي واختراق قواعد البيانات وغيرها.

تبادل البيانات: 

يعتبر التخزين والتبادل السحابي للبيانات أمرًا شائعًا في العصر الحديث، ومع ذلك، فإن تأمين البيانات في السحابة يمثل تحديًا لأنه يتطلب ضمان سرية وسلامة البيانات في بيئة غير محتملة.

التهديدات الداخلية: 

لا يكون الخطر دائمًا من مصادر خارجية، حيث يمكن أن تنشأ التهديدات من داخل المؤسسة نفسها، فقد يكون الموظفون أو المتعاونون الحاليون أو السابقون ذوي الحق الوصول إلى البيانات هم المهددون الداخليون.

 

كيف يمكن حماية البيانات الشخصية؟

لحماية البيانات الشخصية والمعلومات الحيوية من التهديدات والهكر المتزايدة، تعتمد المؤسسات والأفراد على تطبيق أعلى معايير الأمان الرقمي واستخدام أحدث التقنيات المتاحة، من بين أحدث التقنيات المستخدمة لتعزيز الأمان الرقمي:

 

تشفير البيانات: يشير التشفير إلى تحويل البيانات إلى شكل غير قابل للقراءة والفهم، ويستخدم خوارزميات التشفير لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به.

 

الوسائط المتقدمة للمصادقة: يتم استخدام التقنيات المتقدمة للمصادقة مثل التعرف الحيوي "بصمة الإصبع، التعرف على الوجه" والرموز المؤقتة "OTP" لتأمين وصول الأفراد إلى البيانات.

 

أمان الشبكات والجدران النارية: تستخدم الشبكات والجدران النارية لحماية الأنظمة والبيانات من الوصول غير المصرح به والهجمات الخارجية.

 

التحليل الاستباقي للتهديدات: تستخدم تقنيات التحليل الاستباقي للتعرف على أنماط الاختراق واكتشاف الهجمات المحتملة قبل حدوثها واتخاذ التدابير الوقائية.

 

التدريب والتوعية: يعتبر التدريب المستمر والتوعية بأمان البيانات جزءًا حاسمًا في حماية البيانات، حيث يجب على المؤسسات والأفراد التعرف على أنواع التهديدات المحتملة ومعرفة كيفية التعامل معها بشكل صحيح.

 

تبقى حماية البيانات والمعلومات الحيوية من التهديدات والهكر المتزايدة تحدًا مستمرًا، لكن من خلال استخدام أحدث التقنيات وتبني أعلى معايير الأمان الرقمي والتوعية المستمرة، يمكننا تعزيز أمان البيانات والمعلومات والحد من الخسائر المحتملة المرتبطة بها.

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