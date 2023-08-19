السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى الشئون الإفريقية: التدخل العسكرى فى النيجر ستكون عواقبه وخيمة.. وهذا هو الحل

النيجر
النيجر

قال المتخصص في الشئون الإفريقية محمد آدم، إن التدخل العسكري في النيجر ستكون عواقبه وخيمة.

وأضاف آدم خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن ما يحدث مناورة إعلامية من قبل مجموعة إيكواس، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر من قبل إيكواس.

كما أشار إلى أن مجموعة إيكواس تفضل طريق الحوار والتفاوض السياسي والدبلوماسي من أجل إنهاء الأزمة في النيجر، مضيفًا: "التلويح بالتدخل العسكري في النيجر من قبل إيكواس ورقة ضغط على الانقلابيين الذين تعرضوا للعديد من الضغوط السياسية والاقتصادية".

وتابع: "هناك دول تساند الانقلابيين في النيجر وأيضًا شعب النيجر يساندهم، حتى اليوم كانت هناك تحركات شعبية كبيرة لملاحظة قرارات إيكواس".

واستكمل: "ربما دول الغرب اختلفت في الرؤى، لأن في البداية فرنسا وألمانيا أجلت رعاياها من النيجر، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك ولم تصرح بسحب قواتها من النيجر".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم أكثر بالموقف في النيجر، وتحاول أن تبحث سبل السلام عن طريق التحاور.

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