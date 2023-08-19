استشارى حساسية يكشف حقيقة ظهور المتحور الجديد EG.5 بمصر.. وسبل الوقاية منه

قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة واللقاح، إن متحور كورونا الجديد EG.5، لم يدخل مصر، مؤكدًا أن سبب انتشار حالات البرد بالوقت الحالي هو أننا في شهر أغسطس بداية الخريف وهو موسم انتشار البرد والإنفلونزا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أننا نعاني في شهر أغسطس وسبتمبر من نزلات البرد بسبب التكييف والمراوح وارتفاع نسب الرطوبة، مشيرًا إلى أننا لا نستطيع التفرقة بين البرد وكورونا، خاصة مع التحورات التي حدثت في الفترة الأخيرة حول العالم، لأن كورونا أصبحت أقرب لدور البرد، بمعنى أن الأدوار المنتشرة أغلبها دور برد.

وأشار إلى أن كورونا يتجه نحو الأضعف، فقدرته على الانتشار موجودة، ولكن قدرته على إحداث المضاعفات والأعراض الكثيرة التي كنا نعاني منها في الموجات الأولى والثانية والثالثة لم تعد موجودة.

سبل تقوية المناعة

وعن تقوية المناعة قال 90% من أدوار البرد تخف بأدوية البرد العادية، وعلينا تناول غذاء صحي وشرب سوائل كثيرة وفيتامين C والبروتين المتوازن والفواكه والخضار، وممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية والبعد عن التدخين والنوم 7 ساعات يوميًا، لأن التوتر والقلق يدخلان الشخص في مضاعفات أكثر من الشخص الهادئ، ويجب الحيطة والحذر خاصة مع كبار السن.