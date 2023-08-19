ريتشارليسون يقود هجوم توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزى

أعلن الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما اليوم على ملعب توتنهام هوتسبير أرينا، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، أودجي.

وسط الملعب: سار، فيكتور بيسوما، جيمس ماديسون.

الهجوم: ديان كولوسوفيسكي، ريتشارليسون، سون هيونج مين.

فيما جاءت دكة بدلاء توتنهام على النحو الآتي: "فوستر، إيمرسون رويال، ديفنسون سانشيز، بن ديفيز، أوليفر سكيب، إيميل هويبيرج، جيوفاني لو سيلسو، سولومون، إيفان بريسيتش".

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، لوك شاو.

وسط الملعب: كاسميرو، برونو فيرنانديز، ماسون ماونت.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: هيندرسون، فيتيك، ديوجو دالت، فيكتور ليندلوف، كريستيان إريكسن، سكوت ماكتومناي، فاكوندو بيليستري، أنطوني مارسيال، جادون سانشو.