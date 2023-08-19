موسكو ترحب بتوفير القمح للقاهرة بالجنيه المصرى

قال شادي الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن انطلاق مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عامًا من الشراكة الاستراتيجية"، يأتي في توقيت مهم على المستوى الدولي، وفي ضوء علاقات التعاون المشترك المتنامي بين البلدين.

وأضاف "الشافعي"، في كلمته خلال المؤتمر، أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تناميا كبيرا في التعاون بين مصر وروسيا في مجالات عدة أهمها الكهرباء والطاقة والحبوب.

وأشار إلى أهمية التوجه للتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا من خلال العملات المحلية، مؤكدا أن "الجانب الروسي أبدى ترحيبه بتوفير القمح بالجنيه المصري، نظرا للتحديات العالمية الصعبة".

كما أوضح أن جزءا كبيرا من اهتمامات الجانب المصري يتركز حول توطيد الصناعة ونقل التكنولوجيا الروسية، وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي مع موسكو.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية.

ويعد المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروسيون الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.

وافتتح المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.