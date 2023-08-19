حزب المؤتمر: الرئيس السيسى وجه رسائل طمأنة للمصريين بشأن أزمة الغلاء فى مصر

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس السيسي وجه رسائل طمأنة للمصريين بشأن أزمة الغلاء في مصر وارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك خلال كلمته التي ألقاها، في جولته التفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية وكان حريصا على توضيح كافة الأمور المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الراهنة وتأكيده أن الدولة المصرية قادرة على عبور هذه المرحلة وجعلها في طي النسيان.

وأكد أن حديث الرئيس السيسى حول الأزمة الاقتصادية وتداعياتها مهم، وذلك لأن رئيس الدولة وهو أعلى منصب فى الدولة يتابع تماما ويعلم تأثير الأزمة كما أن الرئيس السيسي دائما ما يحرص على طرح كافة المعلومات أمام شعبه حتى يصبح على دراية كافية بما يدور داخل الدولة وخارجها من مشروعات تنموية عملاقة وعلاقات دولية وإقليمية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة لم تتوقف عن جهودها الضخمة للسيطرة على الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين وكان آخرها قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي، سواء تثبيت أسعار الكهرباء رغم زيادة التكلفة، وتكليف الحكومة لإعداد مجموعة إجراءات تخفيف أزمة أرتفاع الأسعار، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس ستنعكس بالإيجاب أيضا على الأنشطة الاقتصادية من خلال تعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد عليها في تصنيع المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا لمنع استيرادها من الخارج.

وتابع فرحات: خطاب الرئيس اتسم بالمصارحة والمكاشفة والتأكيد بأن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة وسط واقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق في ظل الأزمات العالمية المتتالية.