السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على مصاريف جامعة المستقبل الدولية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

جامعه المستقبل
جامعه المستقبل

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب، عن مصاريف الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والأهلية والخاصة بعد ظهور نتائج التنسيق للعام الدراسي الجديد   ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وزاد البحث على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن الحد الأدنى مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بسبب زيادة عدد الطلاب الذين لم  يستطيعوا الالتحاق والتقديم من خلال تنسيق الجامعات الحكومية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بسبب فروق المجموع  عن ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.

لذلك يقدم "الدستور" من خلال السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن مصاريف جامعة المستقبل الدولية ومصاريف جميع الكليات ومختلف المجالات بها بعدما زاد التساؤل عنها وعن كيفية التقديم بها.

 

مصاريف جامعة المستقبل الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024:

قامت جامعة المستقبل الدولية بالكشف عن المصاريف بجميع الكليات بها الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 والتي جاءت على النحو التالي.
 

مصاريف جامعة المستقبل للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024:

1. طب الأسنان:
بلغت مصاريف كلية طب الأسنان بجامعة المستقبل الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 180 ألف جنيه  بالإضافة إلى 1700 دولار ودفع 20 ألف جنيه مصاريف إدارية.

2. صيدلة:
بلغت مصاريف كلية الصيدلة بجامعة المستقبل الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 حوالي  108 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى 1700 دولار و دفع 12 ألف جنيه مصاريف إدارية.

3. الهندسة والتكنولوجيا:
بلغت مصاريف كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 حوالي  75 ألف جنيه و 1700 دولار ودفع 12 الف جنيه مصاريف إدارية.

4. هندسة البترول:
بلغت مصاريف كلية هندسة البترول بجامعة المستقبل الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 حوالي  80 ألف جنيه و1800 دولار ودفع 12 ألف جنيه مصاريف إدارية.

5. الحاسبات وتقنية المعلومات:
بلغت مصاريف كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة المستقبل الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 حوالي  73 ألف جنيه مصري و1700 دولار ودفع 15 ألف جنيه مصاريف إدارية.

6. اقتصاد وعلوم سياسية:
بلغت مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 حوالي 60 ألف جنيه و1700 دولار ودفع 12 ألف جنيه مصاريف إدارية.

التجارة وإدارة الأعمال:
بلغت مصاريف كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة المستقبل الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 حوالي  65 ألف جنيه و 1700 دولار ودفع 12 ألف جنيه مصاريف إدارية.
 

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