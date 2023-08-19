السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طنيّ مخللات مجهولة المصدر خلال حملات بالإسكندرية

ضبط 2 طن مخللات مجهولة
ضبط 2 طن مخللات مجهولة المصدر بالإسكندرية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، طنيّ مخللات مجهولة المصدر، وكميات من الدهانات والبويات منتهية الصلاحية خلال حملات بشرق المحافظة.

جاء ذلك بناءً على إصدار المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية لضبط الأسواق.

وقامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح، رئيسة الرقابة، بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع مخللات بحيازته طنين من منتجات المخلل بدون بيانات تفيد بتواريخ الإنتاج أو تواريخ الصلاحية، وتم تحرير الكمية المضبوطة، كما تم ضبط 35 عبوة مختلفة الأحجام والأصناف من الدهانات والبويات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية 2طن مخللات مجهولة المصدر بويات منتهية الصلاحية تموين الإسكندرية

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