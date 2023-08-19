ضبط طنيّ مخللات مجهولة المصدر خلال حملات بالإسكندرية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، طنيّ مخللات مجهولة المصدر، وكميات من الدهانات والبويات منتهية الصلاحية خلال حملات بشرق المحافظة.

جاء ذلك بناءً على إصدار المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية لضبط الأسواق.

وقامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح، رئيسة الرقابة، بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع مخللات بحيازته طنين من منتجات المخلل بدون بيانات تفيد بتواريخ الإنتاج أو تواريخ الصلاحية، وتم تحرير الكمية المضبوطة، كما تم ضبط 35 عبوة مختلفة الأحجام والأصناف من الدهانات والبويات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.