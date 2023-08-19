لجنة النشاط الاجتماعى بجامعة حلوان تعلن استعداداتها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن مشاركة الشباب في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تسهم في إعداد جيل متفوق دائم التعلم، حيث يُمكن للشباب اكتساب مهارات وخبرات متعددة من خلال المشاركة في هذه التجارب المتنوعة، مضيفًا أن هذه الأنشطة تلعب دورًا كبيرًا في تنمية شخصية الشباب وتوسيع رؤيتهم، مع التأكيد على دورها في تعزيز الروح الرياضية والإبداعية لديهم.

ووفقًا لبيان جامعة حلوان أعلنت لجنة النشاط الاجتماعي برئاسة الدكتور زغلول عباس، رئيس اللجنة العليا للنشاط الاجتماعي وعميد كلية الخدمة الإجتماعية، وإشراف الأستاذ عصام زكي مدير الإدارة المركزية للنشاط، عن استعداداتها لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر والذي تنظمه جامعة حلوان، حيث تقوم اللجنة بتنظيم العديد من المسابقات خلال فعاليات الأسبوع منها مسابقة القوافل الطبية والتوعوية، ويتم تنفيذها بالمراكز الطبية المتخصصة المحيطة بالجامعة من خلال التعاون المشترك بين اللجنة الطبية العليا برئاسة عميد كلية الطب والإدارة العامة للشئون الطبية وكلية الصيدلة ومستشفى الطلبة، حيث يتم توزيع الجامعات المشاركة على أربع مؤسسات طبية مختلفة خلال أربعة أيام متتالية، وتقوم بتحكيم المسابقة لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والخدمة الاجتماعية والصيدلة.

وتنظم أيضًا اللجنة الاجتماعية مسابقة خاصة بزيارة المؤسسات الاجتماعية، حيث يتم توزيع الجامعات على أربع مؤسسات اجتماعية في المحيط الجغرافي للجامعة، ويتم توزيع الجامعات بحيث تقوم كل جامعة بزيارة إحدى هذه المؤسسات الاجتماعية وتوزيع الهدايا للأطفال الأيتام وتقديم التبرعات المادية أو العينية، وإقامة حفل سمر للأطفال وتقديم بعض العروض والألعاب الفنية لهم، وتقوم لجنة من كلية الخدمة الاجتماعية بتقييم الجامعات المشاركة.

كما تختص اللجنة بعمل مسابقة الموضوعات الاجتماعي، حيث تشارك كل جامعة بورقة بحثية عن إحدى المشكلات المجتمعية، ويتم تقييم الأعمال من خلال لجنة من كلية الخدمة الاجتماعية، وتتم التصفية النهائية بين الطلاب من خلال سيمينار مع الطلاب عن طريق برنامج زووم، وجدير بالذكر أن موضوع المسابقة هو التحديات الاقتصادية العالمية وآثارها الاجتماعية على الشباب بالمجتمع المصري.

كما أعلنت اللجنة الاجتماعية عن مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، حيث تشارك الجامعات بعدد طالب وطالبة، وتقوم المسابقة على المعلومات العامة تحريري وشفوي، والأنشطة الطلابية، واللغات، وكذلك فى الدورات التدريبية والعمل التطوعي، كما تعتمد على المظهر والشخصية، وفي حال تساوي بعض الطلاب في التقييم فإنه يتم إجراء تقييم نهائي من خلال لجنة مختصة منتخبة من السادة أعضاء هيئه التدريس بكليات الجامعة وبعدها تعلن النتائج لأفضل طالب وطالبة مثاليين، ويقوم بالتحكيم لجنة منتخبة من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والتربية والتربية الرياضية.

كما تنظم اللجنة خلال الأسبوع مسابقة الشطرنج، حيث تشارك كل جامعة بعدد ٢ طالب و۲ طالبة من خلال مسابقتين الأولى الكلاسيك ۹ جولات بنظام فيشر، ويتم اللعب على جولتين يوميًا فردي وفرق، ويتم تقيم البطولة دوليًا من خلال تواصلها مع الاتحاد الدولي الروسي، أما المسابقة الأخرى وهى البليدز بنظام فيشر، وتتم إقامتها بعد الجولة الأخيرة للكلاسيك على تسع جولات فردي و فرق، ويتم بعدها إعلان النتائج للمسابقتين فردي وفرق، ويشارك الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة د.هشام الجندي في تحكيم وإدارة المسابقة.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.