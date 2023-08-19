ضبط 1200 كيس مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية الموجودة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة من تحرير عدد من المحاضر خلال حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على المحال التجارية.

وتم تحرير محضر رقم "١٤٠٣٦" جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية قرية قرملة، وتم التحفظ على ٣٠ كرتونة مواد غذائية، تحتوي الواحدة منها على ٤٠ كيسًا، بإجمالي ١٢٠٠ كيس، مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كما تم تحرير محضر رقم "٥٠٠٨" جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس؛ لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر رقم "٥٠١١" جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس؛ لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومحضر رقم "٥٠١٢" جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محل مخبوزات ببندر بلبيس لعدم حمله شهادة صحية سارية.

كما تم تحرير محضر رقم "١٢٠٣٩" جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية قرمله لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة.

وأسفر المرور على طريق ههيا- التل اﻷحمر، عن ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية قدرها 170 كيلو جرامًا، بإجمالي كمية مقدارها 11 طنًا و50 كيلوجرامًا، وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.