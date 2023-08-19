السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غضب جماهير اليونايتد تعجل برحيل جرينوود عن الفريق

جرينوود
جرينوود

أثار خبر عودة اقتراب ماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للفريق، غضب جمهور النادي خلال الساعات الماضية.

وكانت تقارير صحفية، أكدت بقوة أن الجهاز الفني للنادي قرر عودة جرينوود لقائمة الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات.

وجاء ذلك الخبر، ليشط الجماهير غضبًا كما نادت أصوات داخل النادي بالإضراب وطلب الرحيل حال عودة اللاعب.

وفي هذا الصدد، قالت تقرير صحيفة “صن”، أن إدارة مانشستر يونايتد ستقوم بالعودة في قرارها بشأن ماسون جرينوود واللاعب لن يعود للفريق الأول وذلك بعد حالة الغضب التي شهدها النادي من الجماهير

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن خضوع جرينوود لتحقيق داخلي بعد اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على شقيقته، رغم إسقاط التهم عليه من قبل المحكمة في شهر فبراير الماضي.

وسبق أن أكدت شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية إسقاط جميع التهم التي يواجهها ماسون جرينوود، لاعب فريق مانشستر يونايتد، والتي تتعلق بالعنف الأسري، واغتصاب صديقته السابقة.

يُذكر أن آخر مباراة رسمية شارك جرينوود فيها كانت مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم 22 يناير 2022.

وخرجت صديقة اللاعب بصور وتسجيل صوتي،  في شهر يناير من العام الماضي، لاعتداء اللاعب جنسيًا عليها مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضده، وتم القبض على اللاعب وخضع للإجراءات القانونية خلال فترة امتدت لعام كامل، قبل أن يتم إسقاط كافة التهم عنه بشكل رسمي.

ماسون جرينوود جرينوود مانشستر يونايتد مدينة مانشستر وست هام

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