السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي يزور أختام الدولة والمحررات الرسمية بالقاهرة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 4 متهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص في تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية للمؤسسات الحكومية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال التوكيلات المضبوطة لمصلحة الطب الشرعي لبيان صحة تزويرها.

وتبين أن المتهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص في تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة، عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" ، جهازكمبيوتر، عدد من الأوراق ذات علامة مائية ، شهادتين دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير، 3 بطاقات رقم قومى مزورة ، رخصتي قيادة مزورين، 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة.

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