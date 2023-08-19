السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل محارة بتهمة قتل شقيقته بـ"إيشارب" لسرقتها بالجيزة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم النظر في محاكمة عامل محارة لاتهامه بقتل شقيقته لسرقتها لجلسة 20 سبتمبر المقبل. 

وذكر  أمر الإحالة المتهم ف .أ في يوم ٢٨ ابريل من العام الماضى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل شقيقته نورا عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستهل غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فاحدث بها الإصابات.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان : سرق المنقول "الهاتف الخلوي " المبين وصفا بالأوراق والمملوك ل / ن ا بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

20 سبتمبر الاصابات الهاتف الخلوي التحقيق الجيزة إ المتهم أمر الإحالة

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