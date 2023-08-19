"الفرنسية": العفو عن دومة يتسق مع مخرجات الحوار الوطنى

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس، الضوء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن أحمد دومة، واعتبرت أن القرار يأتي اتساقًا مع جلسات الحوار الوطني.

العفو عن دومة

وقالت الوكالة: "حصل الناشط أحمد دومة، أحد رموز ثورة يناير 2011 على عفو رئاسي"، حيث قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية" بالعفو عن عدة سجناء بينهم دومة.

وكانت محكمة في 2019 قد حكمت على دوما بالسجن 15 عامًا بتهمة الاشتباك مع قوات الأمن في القاهرة قبل ذلك بعامين، في تخفيف حكم سابق بالسجن 25 عامًا صدر في 2015، أيدت محكمة الاستئناف العليا في مصر في وقت لاحق من عام 2019 الحكم بالسجن 15 عامًا، والذي تضمن أيضًا غرامة قدرها ستة ملايين جنيه.

وقالت الوكالة الفرنسية: أصدر الرئيس السيسي عفوا عن العديد من الشخصيات البارزة خلال العام الماضي، ومنذ أبريل من العام الماضي، أطلقت الحكومة سراح 1000 سجين سياسي.

وفي يوليو، أصدر السيسي عفوًا عن الباحث باتريك زكي، بعد يوم من الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وكذلك المحامي محمد الباقر الذي اعتقل في 2019.

وقالت الوكالة: تأتي قرارات العفو في الوقت الذي تجري فيه مصر "الحوار الوطني" الذي يهدف إلى بدء الحوار مع المعارضة.

إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية

وأعلن الرئيس، الأربعاء الماضي، عن أنه تلقى التوصيات الأولى لهذا "الحوار"، قائلًا إنه "أحالها إلى الجهات المختصة لتطبيقها في الإطار الذي تمنحه الأحكام القانونية والدستورية".

وقال الرئيس السيسي، إن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن سياسة مصر تتسم دائمًا بأن تكون عاملًا للاستقرار والاعتدال في محيطها، ولا تتدخل في شئون الآخرين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة التفقدية بالأكاديمية العسكرية، فجر اليوم، أن مصر عامل إيجابي في حل أزمات دول الجوار، والتنسيق معها لإنهاء الأزمة في السودان، وعودة استقراره مجددًا خلال فترة قصيرة.