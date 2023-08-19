السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: وضع 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية على خريطة مصر خلال أشهر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حتى مع الجهد المبذول من الحكومة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه بالأكاديمية العسكرية، اليوم، أنه خلال الأشهر المقبلة سيتم وضع حجم ضخم جدًا من الأراضي الزراعية على خريطة مصر، سواء في الدلتا الجديدة أو توشكى أو شرق العوينات أو سيناء، حيث يصل مجموع هذه الأراضي إلى أكثر من 3 ملايين فدان بجانب الريف المصري. 

نحتاج إلى استيراد القمح والذرة وزيت الطعام

وتابع الرئيس السيسي: "مع هذا الجهد سنحتاج إلى استيراد القمح والذرة وزيت الطعام بكميات كبيرة، حيث إننا سنصل إلى 20 مليون طن قمح هو حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنة الواحدة، حتى إذا أنتجنا نصفه سنحتاج أن نستورد منه كميات كبيرة".

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