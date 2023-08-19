الرئيس السيسى: مستمرون في العمل والتطوير بكل شبر من أرض مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يقدر الجهد المبذول والإعداد الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة التفقدية للأكاديمية العسكرية، فجر اليوم، أن التطوير مستمر مثل حال البشرية والناس، ولم نتوقف أبداً عن العمل.

وأكد الرئيس السيسي أن العمل مستمر على كل شبر وقطعة في مصر، متابعًا أن هناك أزمات عدة مرت على مصر قبل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، فجر اليوم، حيث تفقدها والتقى بطلابها.