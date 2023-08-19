السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شقيق مدرب يد الزمالك يدعمه ضد الإدارة بعد أزمة البطولة العربية

يد الزمالك
يد الزمالك

دعم محمد رمضان لاعب يد الزمالك، تصريحات شقيقه أحمد رمضان مدرب يد الزمالك، التي هاجم خلالها إدارة نادي الزمالك على خلفية الأزمات التي لاحقت فريق اليد للمشاركة في منافسات البطولة العربية التي تقام حالياً بالسعودية. 

وشهدت الساعات الماضية هجومًا من جانب مدرب يد الزمالك على الإدارة بسبب الأزمات التي لاحقت فريق اليد قبل البطولة العربية.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "إحنا بنعبر عن حبنا بصدق وبرجولة وبدرعنا وملناش وسطة غير ربنا وبس ومش على راسنا بطحة لحد ومش احنا اللي يكون ردنا عشان حد أو لمصلحة حد احنا بنرد عشان النادى ومصلحة النادى وخوف عليه وبس واللي سكتنى على فشلكم هو احمد اخويا فيوم ما تعملو رجالة وشوية مطبلاتية يطلعو يردو ويعملو دكورة عليه عشان يرضو اسيادهم فاحب أقولكم دا ابويا مش اخويا وده خط احمر واللي يقربله يجرب وهيتبسط قوى وهيجيب ناس معاه تتبسط وشكرا على اللي وصلتو النادى ليه بس كدا كفاية كفاية فشل لغاية كدا".

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