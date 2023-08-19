السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"اقتصادية البرلمان" تطالب "الصناعة" بضرورة ترتيب أولويات المعارض

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت اللجنة الاقتصادية في البرلمان وزارة التجارة والصناعة، عبر وثيقة حصل عليها "الدستور"، بضرورة ترتيب هيئة المعارض الأولويات للمعارض التي تقيمها بالتشاور مع الجهات المعنية، مثل الغرف التجارية والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات وغيرها، حتى تتمكن الهيئة من إقامة كافة المعارض ذات الأهمية في ضوء المخصصات المدرجة بموازنتها.

ويأتي دور الهيئة في استفادتها من ارتفاع تكلفة إقامة المعارض في مختلف دول العالم، وذلك لتقديم سعر تنافسي لإقامتها في مصر، لتصبح مركزًا إقليميًا لكبار العارضين في العالم، واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف تكاليف المعارض الدولية للمنتجات المصرية في الخارج، خاصة فيما يتعلق بتكاليف نقل المهمات والمستلزمات لإقامة المعارض. كما يجب على الهيئة العمل على إقامة معارض دائمة في المطارات والموانئ المصرية، وبشرط أن تكون المنتجات المعروضة على أعلى مستوى من الجودة.

ويمكن للهيئة أن تحصل على نسبة من مبيعات هذه المعارض، بما يحقق داخلها، مما يساعدها في أداء دورها المحوري. كما يأتي دور الهيئة في تخصيص أماكن دائمة داخل المعارض التي تقيمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب المنضم حديثًا لهذه المنظومة، باعتبارها إحدى صور تعاون الهيئة مع شباب تلك المشروعات في تسويق منتجاتهم.

اتحاد الصناعات التجارة و الصناعة التصدير الدستور الغرف التجارية اللجنة الاقتصادية المجالس التصديرية المطارات والموانئ المعارض الدولية الموانئ المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزارة التجارة و الصناعة

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