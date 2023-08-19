قطع المياه عن قرى بنى بخيت وشاويش ببنى سويف.. غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم السبت، عن قطع المياه عن قريتي (بني بخيت وتوابعها / بني سويف، وشاويش/ إهناسيا)، غدًا الأحد، من 8 صباحًا حتى 3 عصرًا؛ للقيام بأعمال ربط خط مياه بلاستيك 8 بوصات إحلال وتجديد بمدخل قرية بني بخيت.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال الربط، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية، بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.