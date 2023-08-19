براءة عاطل من تهمة الاتجار فى مخدر الشابو فى أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، ببراءة عاطل من تهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار فيها، بمنطقة أوسيم.

كانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على نجار لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار، في منطقة إمبابة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 1329 لسنة 2023 جنايات أوسيم عن أن المتهم عادل عبدالمنعم، 23 سنة، عاطل، بحوزته كمية من مخدرالاستروكس والشابو في منطقة الجيزة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالته للجنايات، بتهمة الاتجار في المخدرات، والتي قضت بالسابق.