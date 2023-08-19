السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد عودة نيمار للقائمة.. ماذا قدم منتخب البرازيل عقب توديع مونديال 2022؟

نيمار
نيمار

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى منتخب بلاده، استعدادًا للمشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكان فرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قد استدعى نيمار إلى قائمة المنتخب، استعدادًا للمشاركة في أول جولتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا، يوم 8 سبتمبر بمدينة بيليم بمنطقة الأمازون، ثم سيواجه منتخب بيرو بعدها بأربعة أيام في 12 سبتمبر، في ليما.

مدة غياب نيمار عن منتخب البرازيل قبل استدعائه

وغاب نيمار عن منتخب البرازيل منذ توديع بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، في دولة قطر.

وودّع منتخب البرازيل منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، على يد منتخب كرواتيا، بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

وخلال هذه المدة من شهر ديسمبر، خاض منتخب البرازيل ثلاث مباريات ودية، والتي غاب عنها نيمار، وذلك قبل المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وكانت المباريات الودية التي شهدت غياب نيمار، أمام المغرب وشهدت هزيمة البرازيل بنتيجة 1-2، ثم تغلّب على غينيا بنتيجة 4-1، قبل أن يخسر مجددًا أمام السنغال بنتيجة 2-4.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم 2026 في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يذكر أن فرناندز دينيز سيتولى قيادة منتخب البرازيل حتى صيف 2024، ومن ثم سيتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، مهمة تدريب منتخب السامبا.

جدير بالذكر أن نيمار قد رحل مؤخرًا عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، لينضم إلى فريق الهلال السعودي.

ورحل نيمار عن باريس سان جرمان الفرنسي هذا الأسبوع، لينضم إلى الهلال السعودي، وذلك بعقد يمتد لموسمين حتى عام 2025.

نيمار منتخب البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية كأس العالم 2026 نيمار دا سيلفا

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