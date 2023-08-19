النيابة تتحرى عن المتهم بالنصب على المواطنين بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين في المقطم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وقال المتهم إنه يمارس نشاط النصب على المواطنين وذلك من خلال استدراجهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى توفير فرص عمل للمجنى عليهم، ومن خلال ذلك يتواصل معهم ويتحصل على مبالغ مالية مقابل توفير فرص العمل ثم عقب ذلك يغلق طريقة التواصل بينهم.

وأضاف أنه يستخدم عدة أسماء وهمية لاصطياد الضحايا، ومن خلال تزوير بعض بطاقات الهوية لخدمة عمليات النصب التي يقوم بها.

كانت نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة والنصب.

تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة، 15 شريحة هاتف محمول.

كما تم بإرشاده ضبط 7 هواتف محمولة المستولى عليهم لدى عميلين "سيئ النية"، مقيمين بمحافظة القاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.