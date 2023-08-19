17 توصية للحوار الوطني بشأن قضايا التعليم قبل الجامعي (إنفوجراف)

أصدر الحوار الوطني توصياته الخاصة بقضية التعليم قبل الجامعي، ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، حيث تضمن تلك التوصيات 17 توصية تم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وجاءت التوصيات كالتالي:

1. يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة حتى إذا كانت أنماط التعليم مختلفة.

‎2. السماح للمجتمع المدني في الاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك.

‎3. إعادة توجيه مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة في تحسين العملية التعليمية.

‎4. التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق لدعم الهوية المصرية.

‎5. التأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع المناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية.

‎6. ضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة .

‎7. النظر في تطبيق والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط.

‎8. تنظيم إقامة الأوقاف التعليمية تشريعيًا (المنشآت التعليمية المملوكة للأوقاف).

9. التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص.

‎10. عقد مؤتمر سنوي للتعليم، لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة (حكومي، خاص، مجتمع مدني).

‎11. استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي.

‎12. نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس من خلال المقررات والأنشطة.

‎13. تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة.

‎14. تعميم تجربة مجلس الأباء وساعات تطوع أولياء الأمور وفق تخصصاتهم في مدارس أبنائهم بعدد ساعات محددة للتطوع سنويًا.

‎15. وضع خطه واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية.

‎16. عمل بروتوكولات تعاون دولي مع الدول العربية والأكاديميات الفنية والمصانع لديها، للتبادل الفني والتقني لزيادة أعداد العمالة المتخصصة والتدريب الفني

17. إصدار رحضة مزاولة عمل لخريجي المدارس الفنية، توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، ومستوى الرواتب، وغيرها.