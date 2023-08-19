السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التحذير من خطر الشائعات".. سؤال بامتحان اللغة العربية المتداول للثانوية العامة دور ثان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صفحات أسئلة تزعم أنها لامتحان اللغة العربية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة في أول امتحانات الدور الثاني، اليوم السبت.

وتضمنت صور الامتحان المتداولة سؤالًا بعنوان: «اكتب كلمة افتتاحية لندوة تهدف إلى التحذير من خطر الشائعات والأخبار غير الموثقة عنوانها "تثبت أولًا"».

كما تضمن الامتحان أيضًا قطعة عن "تبنى رؤية مصر 2030.. التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، من خلال زيادة الإقبال على إنتاج مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير وسائل نقل ذات انبعاثات منخفضة من الكربونات وإنشاء مبانٍ صديقة للبيئة وتحسين نظم إدارة المخلفات والمياه.

ويؤدي 118 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادتيَّ اللغة العربية والتربية الدينية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022 /2023 دور ثان اليوم 19 أغسطس وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني:

- السبت 19 أغسطس الجاري: اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الإثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
- الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.
- الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.
- الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.
- الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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