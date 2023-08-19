السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تتأهب لختام صوم العذراء مريم بإقامة القداس الإلهي

كنيسة
كنيسة

يختتم الأقباط الأرثوذكس صوم السيدة العذراء، الإثنين المقبل، والذي استمر لمده 15 يوما بقداس العيد صباح الثلاثاء في 22 أغسطس الجاري.

وبالتزامن مع احتفالات صوم العذراء تقيم الكنائس المسيحية نهضات صوم العذراء من خلال برنامج يومي لمده 15 يومًا، والقي فيها العديد من الكهنة العظات الروحية طيلة فترة النهضات الروحية.
ويترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، مساء الاثنين الليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم بديرها العامر "درنكة" فى أسيوط.

ويقبل الزوار من كل صوب ونحو لمشاركة الأنبا يؤانس الذي يستقبل في الليلة الختامية لمولد العذراء مريم بديرها بدرنكة.
ومن المتوقع أن يشارك المئات من أصحاب البشرة السمراء من الإثيوبيين خصيصًا والأفارقة عمومًا، أبناء ديانتهم، من أقباط مصر، الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء بجبل درنكة.

وتعود أهمية دير العذراء، بجبل أسيوط الغربي، إلى مجيء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقي الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحري فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربي حيث المغارة المعروفة التي حلت بها العائلة المقدسة.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.


وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الرسل أنفسهم، فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فبدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيدًا للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

أسقف أسيوط أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس الأنبا يؤانس الانبا يؤانس اسقف اسيوط البحري الثلا الجاري

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة وقضايا إرهاب

"الدعم الرئاسى لبرامج الحماية الاجتماعية" يتصدر اهتمامات صحف السبت

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية فى الأكاديمية العسكرية فجرًا

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان عبر السوشيال ميديا

لليوم الـ352.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"

الإعلان عن 17 وفاة فى قاعدة "تينكر" الجوية الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس