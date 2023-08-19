السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العسومى" يثمِّن المبادرات العربية لدعم وإغاثة اللاجئين

العسومي
العسومي

أشاد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالمواقف الإنسانية المشرفة للدول العربية في دعم شعوب الدول الشقيقة والصديقة وإعانتها لمواجهة تداعيات الكوارث والأزمات، والتي برهنت على رسوخ العمل الإنساني في استراتيجياتها، مثمنًا المبادرات وحزم الدعم الفوري التي تقدمها الدول العربية لدعم وإغاثة اللاجئين والمنكوبين حول العالم، بما ينم عن منظومة القيم الإنسانية المتمثلة في التسامح والمحبة والعطاء اللا محدود. 

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام، دعا "العسومي" إلى تعزيز روح التضامن العربي لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الفئات الأضعف والأشد فقرًا، بما يتيح فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية، والإسهام في تأهيل مجتمعات أكثر شمولًا ومرونة، ورفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، مؤكدًا أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من مسيرة الدول العربية والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم والتي لا ترتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة. 

ووجَّه رئيس البرلمان العربي تحية إجلال وتقدير لجميع العاملين في المجال الإنساني، الذين يعمل الكثير منهم في مجتمعاتهم ويبذلون جهودًا استثنائية في أوقات غير عادية لمساعدة النساء والرجال والأطفال الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب نتيجة للأزمات، واصفًا إياهم بـ"الأبطال الحقيقيين" كونهم يقدمون عملا إنسانيا جليلا.

العسومي البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي العمل الإنساني تداعيات الكوارث

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