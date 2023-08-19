السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنغام تهادى جمهورها الخليجى "لا تهجى" بعد تصدرها الترند بحفل العلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين
حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حرصت النجمة أنغام على مهاداة جمهورها الخليجي الذي  يقدر بالملايين ويتابع حفلها الحالي بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وقدمت لهم أغنية خليجية، كمشاركة منها لتفاعل الجمهور.

حفل أنغام بمدينة العلمين الجديدة

وقدمت أنغام أغنيتها “لا تهجي” بالطابع الخليجي، وسط اندماج كبير منها، في الوقت الذي تصدرت فيه موقع التدوينات القصيرة إكس في عدد من دول الخليج والوطن العربي بسبب المتابعة المباشرة للحفل عبر قناتي “الحياة” و"دي إم سي".

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وتقول أغنية أنغام الخليجية:

لا تهجى في كفوفي مو مهم راي الكفوف

دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا

مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف

لعن أبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا

لا تهجى في كفوفي مو مهم راي الكفوف

دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا

مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف

لعن أبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا

لا تهجى في كفوفي مو مهم راي الكفوف

دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا

مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف

لعن أبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا

كلنا قبل نتلاقى حالنا حال الضعوف

كلنا كنا ترانا تايهين في ليلنا

في دخولك في حياتي إنت سويت معروف

خلينا نحيا حياة تليق في شخصيننا

كلنا قبل نتلاقي حالنا حال الضعوف

كلنا كنا ترانا تايهيين في ليلنا

وفي دخولك في حياتي إنت سويت معروف

خلينا نحيا حياة تليق في شخصيننا

 

وتصدرت النجمة أنغام، وصوت مصر، وأنغام في العلمين، موقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا”، بعد تقديم فاصل من أغنياتها في حفلها الغنائي المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ولم يتوقف تصدر أنغام عند مصر فقط، بل وصل إلى عدد من الدول العربية، منها تصدر الترند الأول في دولة الكويت، من خلال عدد كبير من التدوينات التي أشادت بصوت مصر النجمة أنغام وحفلها المميز.

النجمة أنغام أنغام الخليجي العلمين مهرجان العلمين الجديدة حفل أنغام بمدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

انطلاق حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة بأغنية "ونفضل نرقص"

وصول طائرات مقاتلة ومروحيات من مالى وبوركينا فاسو لدعم القوات المسلحة فى النيجر

إشادات واسعة بتخفيض مستندات «خدمات ما بعد التأسيس»: حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص

مهرجان العلمين.. جاسمن طه زكى تقدم النجمة أنغام: أصدق ألقابها صوت مصر

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بريطانيا تكتشف أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس