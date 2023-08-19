أنغام تهادى جمهورها الخليجى "لا تهجى" بعد تصدرها الترند بحفل العلمين الجديدة

حرصت النجمة أنغام على مهاداة جمهورها الخليجي الذي يقدر بالملايين ويتابع حفلها الحالي بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وقدمت لهم أغنية خليجية، كمشاركة منها لتفاعل الجمهور.

حفل أنغام بمدينة العلمين الجديدة

وقدمت أنغام أغنيتها “لا تهجي” بالطابع الخليجي، وسط اندماج كبير منها، في الوقت الذي تصدرت فيه موقع التدوينات القصيرة إكس في عدد من دول الخليج والوطن العربي بسبب المتابعة المباشرة للحفل عبر قناتي “الحياة” و"دي إم سي".

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وتقول أغنية أنغام الخليجية:

لا تهجى في كفوفي مو مهم راي الكفوف

دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا

مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف

لعن أبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا

لا تهجى في كفوفي مو مهم راي الكفوف

دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا

مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف

لعن أبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا

لا تهجى في كفوفي مو مهم راي الكفوف

دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا

مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف

لعن أبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا

كلنا قبل نتلاقى حالنا حال الضعوف

كلنا كنا ترانا تايهين في ليلنا

في دخولك في حياتي إنت سويت معروف

خلينا نحيا حياة تليق في شخصيننا

كلنا قبل نتلاقي حالنا حال الضعوف

كلنا كنا ترانا تايهيين في ليلنا

وفي دخولك في حياتي إنت سويت معروف

خلينا نحيا حياة تليق في شخصيننا

وتصدرت النجمة أنغام، وصوت مصر، وأنغام في العلمين، موقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا”، بعد تقديم فاصل من أغنياتها في حفلها الغنائي المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ولم يتوقف تصدر أنغام عند مصر فقط، بل وصل إلى عدد من الدول العربية، منها تصدر الترند الأول في دولة الكويت، من خلال عدد كبير من التدوينات التي أشادت بصوت مصر النجمة أنغام وحفلها المميز.