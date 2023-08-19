السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمهور أنغام يتفاعل معها على أغنيتها "ولا دبلت" بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين
حفل أنغام بالعلمين الجديدة

تفاعل جمهور النجمة أنغام مع أغنيتها “ولا دبلت” بحفلها المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، بعد فاصل مميز من أغنياتها التي اختارتها بعناية لتقديم حفلها الليلة.

حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة

وحرص الجمهور على غناء الأغنية مع النجمة أنغام، وسط تفاعل وتصفيق وترديد كلمات الأغنية بصوت عال خلال الحفل الضخم بمهرجان العلمين.

وقدمت النجمة أنغام فاصلا طربيا مميزا من خلال عدد من الأغنيات الشهيرة التي قدمتها خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ومن الأغنيات التي قدمتها وسلطنت بها جمهورها أغنية "هتشتاقوا"، إحدى أهم أغنياتها التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

كما قدمت النجمة أنغام، خلال حفلها الغنائي المقام حاليا، أغنية “بتوصفني”، التي زاد فيها تفاعل الجمهور وغنائهم معها كلمات الأغنية الشهيرة.

وعبرت النجمة أنغام عن سعادتها الغامرة بالغناء في مهرجان العلمين الجديدة، وأشادت بالمدينة الساحلية وباركت لمصر عليها، ووجهت شكرها للجمهور.

وقالت أنغام خلال الحفل: “بقالي كتير حوالي يمكن كتير أوي مغنتش في المنطقة الجميلة دي الساحل الشمالي، والحقيقة مبسوطة أوي لأنها من أهم المناطق اللي بحب أعيش فيها، أغني فيها، ووجودكم زود المنطقة جمال، والعلمين جميلة جدا، وببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسي على الجمال ده، وبشكركم جدا على الحضور ده، وعاوزة أسلم عليكم واحد واحد”.

أنغام ولا دبلت مهرجان العلمين العلمين العلمين الجديدة حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة

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