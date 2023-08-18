الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بتكلفة 4 مليارات جنيه.. محافظ دمياط تعلن انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مشروع حياة كريمة مشروع عملاق، ويعتبر من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في الدولة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى، وتسكين الأسواق، وتسكين المواقف والمراكز الحكومية، منوهة أن المرحلة الأولى شملت تطوير مركز كفر سعد بـ28 قرية، و219 تابع.

وأوضحت أن مشروعات حياة كريمة، في المرحلة الأولى تضمنت إنشاء 12 مركز حكومي، 12 مركز زراعي، 3 عمارات سكن كريم، مراكز إسعاف، و9 أسواق، 11 موقف، مراكز حماية مدنية، ووحدات صحية، و75 مدرسة بين إنشاء جديد وتطوير وصيانة، بإجمالي 588 مشروع في المركز، وتكلفة  4 مليارات جنيه في المرحلة الأولى بدمياط.

وأردفت أن كفر سعد الحياة تغيرت فيه بعد تنفيذ أعمال حياة كريمة التي عادت بالنفع على أهالي الكفر.

ولفتت إلى ان المرحلة الثانية تتضمن تنمية مركزي دمياط والزرقا، وأنهم الآن في مرحلة توفير الأراضي للمشروعات.

وأشارت منال عوض إلى أنه تم إنشاء مستشفى إدمان تابعة لصندوق لمكافحة الإدمان، بجانب إنشاء مستشفى الأمراض النفسية.

ونوهت أن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في دمياط وتعود بالنفع على أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

دمياط محافظ دمياط الدكتورة منال عوض حمدى رزق نظرة حياة كريمه

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