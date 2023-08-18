حبس 3 متهمين بسرقة خزينة محل بالإكراه في العمرانية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الجمعة، بحبس 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي من خزينة محل بالعمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث سرقة بالإكراه بمحل للخزن الحديدية وانتقلت القوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وتم التقابل مع عامل بالمحل 20 سنة، أفاد أنه أثناء عمله دخل شخص يرتدي كمامة سوداء للسؤال عن الأسعار، وأثناء ذلك قام بإشهار سلاح أبيض "مطواة" وقيد يديه بحبل في السلم، وأحدث إصابته بكدمات بالوجه، وأرغمه على فتح خزينة المحل، واستولى على 25 ألف جنيه كانت بداخلها وهاتف محمول، وقام بإغلاق فمه بلاصق وفر هاربًا.

وتم تشكيل فريق بحث، وكشفت التحريات وفحص كاميرات المراقبة، أن العامل المجني عليه، قام بالاتفاق مع كل من عاطل 20 سنة، وطالب 19 سنة على ارتكاب الواقعة، وتقسيم المبلغ المالي فيما بينهم.

وتم القبض على المتهمين، وبحوزتهم 22 ألف جنيه من متحصلات حادث السرقة، وبمواجهتهم أمام العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأن المبلغ المالي بحوزتهم من متحصلات السرقة.