الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد رمضان يكشف سر لقب "نمبر وان"

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

تحدث الفنان محمد رمضان، عن سر لقب "نمبر وان" قائلًا: "عندما قولتها في الأغنية كانت في فترة صعبة في مشواري الفني، لأنه لم يكن هناك اعتراف بنجاح مسلسل الأسطورة حينها في الشارع".

وأضاف رمضان،خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، الذي نقله برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان: "نمبر وان كانت كبت فنى عندي، ورديت على استفزاز البعض". 

وتعليقًا على فيلمه الجديد “على الزيرو” قال “رمضان”: إن المشروع الناجح منظومة متكاملة.

فيلم “ع الزيرو” من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، ويشاركهما البطولة إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو.

تدور قصة فيلم ع الزيرو، من خلال شخصية الأب حمزة الشهير بـ"دراجون"، الذي يقوم بدوره محمد رمضان، ويعمل في مجال الموسيقى dj، وبسبب مرض ابنه، الذي يقوم بدوره الطفل منذر مهران، يجد نفسه في مواقف صعبة وعليه الاختيار وإنقاذ نفسه وابنه.

محمد رمضان نمبر ون على الزيرو

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