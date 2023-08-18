الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري البورسعيدي ينهي أزمة القيد بعد حل مستحقات صفقة أوكبوتو

أكبوتو
أكبوتو

تواصل كامل أبو علي رئيس النادي المصري، مع مسؤولي نادي قطر القطري ونجح في إنهاء أزمة مستحقات النادي القطري في انتقال اللاعب النيجيري أنتوني أوكبوتو والتي تبلغ قيمتها 69 ألف دولار.

وعلمت "الدستور" أن إدارة المصري سترسل  خلال الساعات القليلة القادمة خطابا إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بانتهاء أزمة المستحقات ينتهي أزمة فتح القيد للنادي المصري رسميا.

وكان النادي المصري قد تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد بسبب أزمة مستحقات متأخرة في صفقة التعاقد مع النيجيري أنتوني أوكبوتو.

ونجح مجلس ادارة المصري خلال الانتقالات الصيفية الحالية في الحصول على خدمات ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوبترا بالإضافة إلى سمير فكري لاعب فريق الداخلية وكذلك محمد الشامي وباهر المحمدي لاعبي الإسماعيلي واحمد ايمن منصور واحمد عيد لاعبي الزمالك ، يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب.

المصرى البورسعيدى كامل ابو علي أنتوني أكبوتو نادي قطر القطري

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