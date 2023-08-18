بعد قليل.. انطلاق حفل أنغام على قناتي الحياة ودي إم سي

ينطلق بعد قليل حفل المطربة أنغام ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى المقام بمدينة العلمين الجديدة، على أن يذاع الحفل عبر قناتي الحياة و دي إم سي.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركون في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو الماضي، وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين عربيًا ودوليًا.