الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب "تروسيكل" بالجيزة

جثة
جثة

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الإقليمي، وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الصف المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الصف المركزي، بوصول 2 متوفين، و4 مصابين، إثر حادث انقلاب «تروسيكل».

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وجرى التقابل مع قائد التروسكيل، سائق، 15 سنة، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأفاد أنه أثناء توجهه إلى مسكنه بصحبته المتوفين والمصابين، عقب انتهائهم من عملهم، فوجئ بحفرة لم يستطيع مفاداتها، ما أدى إلى انقلاب التروسيكل من على ارتفاع حوالى 10 أمتارر تقريبا بقرية الأخصاص.

ونتج عن الحادث وفاة عاملين وإصابة 4 آخرين بإصابات خطيرة، ولا يمكن استجوابهم.

وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

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