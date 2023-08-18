الجمعة 18 أغسطس 2023
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الدين لله

قناة الناس| ما هو جزاء الوفاء بالعهد؟ أستاذ بالأزهر يُجيب (فيديو)

الدكتور محمد حسن
الدكتور محمد حسن سبتان

قال الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ جزاء الوفاء بالعهد عظيم لأنه من صفات المؤمنين، مستشهدًا بقوله تعالى: “وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا"، وقوله تعالى عن البر الذي هو جماع الخير كله: "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا”.

وأضاف أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، الجمعة، خلال برنامج “آيات بينات”، المذاع عبر قناة “الناس”، أنَّ الوفاء بالعهود يشمل الكلمة أو حتى وثيقة طرف عقد بين اثنين فهي عهد، والوفاء بالعهد ليس جديداً في شريعة الاسلام بل الرسل جميعاً تعاقبوا على الوفاء بالوعد وهو أساس بالتعامل بين الأنبياء وأقوامهم.

وأوضح أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أنَّ سيدنا شعيب قال لقومه مدين: “وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» ويقول أيضاً «فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

جزاء الوفاء بالعهد قناة الناس الوفاء بالوعد البر المؤمنين

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