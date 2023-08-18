الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجد القاسم يكشف تفاصيل لقاءه الأول بسيد مكاوي: أول ما غنيت نشزت

مجد القاسم
مجد القاسم

كشف الفنان مجد القاسم تفاصيل لقاءه بأسطورة الإبداع سيد مكاوي، قائلًا: "أول ما غنيت أمامه نشزت، طوتي كله كان عبارة عن نشاز، والعود يخبط، مكنتش قادر، وكان يوجد الكثير من الفنانين السوريين الكبار في السهرة ". 

وأضاف الفنان مجد القاسم خلال حواره ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة: كنت في السنة الأولى بجامعة دمشق، ولم أكن أريد السفر إلى البيت من دمشق وقد كان يوم خميس، لكن إخوتي أصروا على نزولي غصب عني، عشان ربنا كاتبلي في اليوم ده إن فهد بلان يتصل بي ويقولي تعالى اسهر عندي وهات العود ويكون في السهرة سيد مكاوي، متابعا: "ربنا كان كاتبلي يحصل كده في اليوم ده عشان أسيب الجامعة وآجي على مصر". 

وتابع: "أول ما غنيت موال أمام سيد مكاوي كان عبارة عن نشاز، لم أكن قادراً على الغناء، ولم يخرج صوتي، فقال لي فهد بلان إيه يا عم معضاد إنت صوتك صوت هايل، لكن مالك، حيث أن اسمي الحقيقي معضاد القاسم، لكني كنت أشعر بالخوف والخجل أمام الناس، وبعدين بيني وبين نفسي قلت إيه اللي بعمله دي فرصة عمري، وده سيد مكاوي إللي قاعد إللي لحن لأم كلثوم، فغمضت عيني واعتبرت إني مش شايف حد، وغنيت لسيد مكاوي".

مجد القاسم سيد مكاوي اغاني مجد القاسم برنامج بصراحة الاعلامية رانيا هاشم

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

البترول المصري يروى عطش الاقتصاد وينير مسار التنمية

إعلامى سعودية يفجر مفاجأة مدوية حول مصير أحمد سيد زيزو

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

هل يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح ؟.. مستشار وزير الزراعة يجيب

فادى عكوم لـ"القاهرة الإخبارية": المصالحة السعودية الإيرانية دهورت الوضع السياسى اللبنانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس