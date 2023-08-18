مجد القاسم يكشف تفاصيل لقاءه الأول بسيد مكاوي: أول ما غنيت نشزت

كشف الفنان مجد القاسم تفاصيل لقاءه بأسطورة الإبداع سيد مكاوي، قائلًا: "أول ما غنيت أمامه نشزت، طوتي كله كان عبارة عن نشاز، والعود يخبط، مكنتش قادر، وكان يوجد الكثير من الفنانين السوريين الكبار في السهرة ".

وأضاف الفنان مجد القاسم خلال حواره ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة: كنت في السنة الأولى بجامعة دمشق، ولم أكن أريد السفر إلى البيت من دمشق وقد كان يوم خميس، لكن إخوتي أصروا على نزولي غصب عني، عشان ربنا كاتبلي في اليوم ده إن فهد بلان يتصل بي ويقولي تعالى اسهر عندي وهات العود ويكون في السهرة سيد مكاوي، متابعا: "ربنا كان كاتبلي يحصل كده في اليوم ده عشان أسيب الجامعة وآجي على مصر".

وتابع: "أول ما غنيت موال أمام سيد مكاوي كان عبارة عن نشاز، لم أكن قادراً على الغناء، ولم يخرج صوتي، فقال لي فهد بلان إيه يا عم معضاد إنت صوتك صوت هايل، لكن مالك، حيث أن اسمي الحقيقي معضاد القاسم، لكني كنت أشعر بالخوف والخجل أمام الناس، وبعدين بيني وبين نفسي قلت إيه اللي بعمله دي فرصة عمري، وده سيد مكاوي إللي قاعد إللي لحن لأم كلثوم، فغمضت عيني واعتبرت إني مش شايف حد، وغنيت لسيد مكاوي".