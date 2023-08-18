الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية: لا توجد دولة تستطيع تصنيع قمر صناعى كامل

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه لا توجد دولة تستطيع تصنيع قمر صناعي كامل.

وأضاف الدكتور شريف صدقي خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أن أهم جزء في تصنيع أي منتج هو التصميم الخاص به، لأنه يحدد الهدف المطلوب من هذا المنتج، لافتًا إلى أنه من المهم لمصر أن تضع التصميم بحيث يخدم أهدافها في التنمية المستدامة، مؤكدًا أن وكالة الفضاء المصرية تركز بشكل أساسي أن يكون التصميم بالكامل داخل مصر.

وأوضح أن الجزء الآخر يتمثل في الحملة الفضائية، وهي المسئولة عن وظيفة القمر الصناعي، سواء التصوير بدقة معينة، وبالتالي لا بد أن يكون حق المعرفة موجودًا داخل وكالة الفضاء المصرية.

وأشار إلى أنه بعد وضع التصميم الخاص بالأجزاء المختلفة، تكون هناك شركات معينة تحول هذا التصميم إلى مكونات معينة، وتتم من خلال طريقة على قدر عالٍ من الاعتمادية وتتوافق مع متطلبات الفضاء، ومن ثم يأتي دور وكالة الفضاء المصرية في عمل تجميع لكل هذه الأجزاء وإجراء التكامل والاختبار والجاهزية للإطلاق.