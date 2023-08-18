توصيات الحوار الوطنى.. نظام انتخابى يجمع القائمة المطلقة المغلقة 75% والقائمة النسبية المنقوصة 25%

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني بالمرحلة الأولي، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأحال الرئيس عبدالفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها وقال في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس المصري: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

ويرصد «الدستور» توصيات لجنة المحليات بالحوار الوطني والتي جاءت كالتالي:

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:

1- ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.



2- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة ([1])، وفق النص المقترح أدناه.([2]).



[1]. للمزيد من الإيضاح حول تفسير نص المادة 180 من الدستور المتعلق بالإدارة المحلية فإنه يجب مراعاة أن يقبل عدد أعضاء كل مجلس محلي القسمة على أربعة، فعلى سبيل المثال إن افترضنا أن العدد الإجمالي لمجلس شعبي محلي (24 عضوًا)، فإنه سوف يتم انتخاب 18/24 عضو بنظام القائمة المطلقة المغلقة، ويتم انتخاب 6/24 منهم بنظام القائمة النسبية المنقوصة، وبالتالي يجب أنه يتوافر في كل قائمة مطلقة مغلقة الأعداد التالية:

6 مقاعد للمرأة (ربع عدد المجلس المحلي).

6 مقاعد للشباب (ربع عدد المجلس المحلي).

9 من أصل 18 عضوًا عمال وفلاحين (نصف عدد المجلس) (يجوز أن يكون من المرأة أو الشباب).

1 مقعد على الأقل من المسيحيين. (ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب).

1 مقعد على الأقل من ذوي الإعاقة.(ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب).

[1].النص المقترح للنظام الانتخابي للمجالس المحلية (وتتوقف صياغته النهائية على تحديد عدد أعضاء كل مجلس شعبي محلي):