قناة الناس| يسرى جبر: الدين يُسر على العالم بأحكامه (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ جهل الإنسان بأحكام الدين يُفقده الشعور بيسر الإسلام ويحرمه من استعمال الرخص.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ هناك علامة هامة يعرف بها الشخص العالم من غير العالم في الدين وأموره.

ولفت إلى أن العالم بأحكام الدين، إذا ضيق على الشخص في مسألة ما فهذا الرجل ليس بعالم، لأن الدين يسر، وذلك على عكس عالم الدين الذي يفتي بعلم فيقول بيسر الأمور ويكون راسخًا في إعطاء الأحكام وليس متشددًا.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.