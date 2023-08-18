روسيا وهنغاريا توقعان وثائق بناء محطة "باكش-2" الكهروذرية في بودابست

وقعت روسيا وهنغاريا وثائق البناء المباشر للمفاعلين 5 و6 بمحطة "باكش-2" للطاقة الكهروذرية في بودابست.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مسؤول رفيع المستوى في شركة "روسآتوم" الروسية التي تنفذ المشروع: "يمنحنا الانتقال إلى مرحلة البناء المباشر الضوء الأخضر لبدء إنتاج المعدات الرئيسية للمحطة".

وأضاف المسؤول الروسي: أن مشروع محطة "باكش-2" مهم للصناعة الهنغارية ودول أوروبا ودول أخرى.

تعديل الاتفاق الأساسي

وعدلت الدولتان في الثامن من يوليو الماضي، بنود الاتفاق الأساسي الخاصة بالتسويات المالية المرتبطة بإنشاء محطة الطاقة النووية في هنغاريا، حيث تستفيد الأخيرة بموجبه من قرض روسي.

وبحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية، فقد جاء في المرسوم الخاص بالتوقيع على بروتوكول تعديل الاتفاقية الرئيسية بين البلدين أنه "بموجب التعديل، ستحصل روسيا على الحق في شطب الأموال مباشرة من حسابات الجانب الهنغاري لسداد القرض الذي حصلت عليه الأخيرة لبناء محطة الطاقة النووية "باكش ــ 2"".

وأورد إخطار كتابي من وزارة المالية في الاتحاد الروسي أن الوفاء بالتزامات الدفع من قبل الجانب الهنغاري، سيكون ممكنا من خلال السحب المباشر للأموال من حساب الجانب الهنغاري باليورو المفتوح.

وينص المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، على "أن الطرفين اتفقا على أن يقدم الجانب الهنغاري للجانب الروسي حق الخصم المباشر للأموال من حساب الجانب الهنغاري في بنك روسي، بأي عملة ولفترة غير محدودة".

وتم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بشأن تقديم قرض حكومي لهنغاريا من أجل تمويل بناء الوحدتين رقم 5 و6 من محطة "باكش-2" للطاقة النووية في 28 مارس 2014، حيث تقدم روسيا، بموجب الاتفاقية، لهنغاريا قرضا يصل إلى 10 مليارات يورو، يجب استخدامها لتمويل 80 بالمئة من تكلفة بناء محطة للطاقة النووية.