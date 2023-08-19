السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم السبت 19-8-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

يطالع الملايين من المسلمين دعاء الفجر السبت 19-8-2023 عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل البحثي خاصة في ساعات الليل المتأخرة رغبة في إحياء الليل بالعبادة والطاعة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

دعاء الفجر السبت 19-8-2023

يستطيع المسلمون تكرار صيغ دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر السبت 19-8-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب متاع الدنيا والآخرة لمضاعفة الثواب وهى كما يلي:

"اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي.. وأعوذ بك من أن اغتال من تحتي.. اللهم إني أسألك العون والمساعدة في كل أمور حياتي".

سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 فى البنوك المصرية

البنك المركزى الروسى يرفع سعر الفائدة بمقدار 3.5 نقطة مئوية

"اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله.. ما علمت منه وما لم أعلم.. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله.. ما علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك من ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم.. وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم".

"اللهم في ساعات فجرنا هذا نسألك الجنة وكل عمل أو قول يقربنا منها.. ونستعيذ بك من النار وكل عمل أو قول يبعدنا عنها.. وأسألك كل قضاء تقضيه لنا خير وسعادة وتوفيق.. اللهم إني أستودعك قلبي وأهلي ومالي.. اللهم لا تكسر لنا ظهر ولا تصعب علينا أمر.. اللهم فرح خاطري بكل جميل".

txt

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023

txt

دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 18-8-2023

"اللهم أرني الفرح في كل ما أريده.. اللهم إني أسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل.. اللهم دربًا لا تضيق به الحياة.. وقلبًا لا يزول منه الأمل.. يارب أزرع في قلبي راحة وفي القلب وانشراح وفي الوجه سعادة وانشراح".

"اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك.. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.. ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا.. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيينا.. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا".

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

دعاء وأذكار الصباح دعاء أذكار الصباح أدعية الفجر ادعية الفجر الصباح

الأكثر قراءة

جلال السعيد لـ"الشاهد" يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول مرسي

جلال السعيد لـ "الشاهد": اقتحام السجون كان عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

جلال السعيد لـ"الشاهد": قرارات الإخوان كانت خارج سيطرة مرسى والمرشد

جلال السعيد يكشف لـ "الشاهد" مكان استشهاد اللواء البطران

بعد سيول سانت كاترين.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 19/ 8/ 2023

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-8-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس