دعاء الفجر اليوم السبت 19-8-2023

يطالع الملايين من المسلمين دعاء الفجر السبت 19-8-2023 عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل البحثي خاصة في ساعات الليل المتأخرة رغبة في إحياء الليل بالعبادة والطاعة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

دعاء الفجر السبت 19-8-2023

يستطيع المسلمون تكرار صيغ دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر السبت 19-8-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب متاع الدنيا والآخرة لمضاعفة الثواب وهى كما يلي:

"اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي.. وأعوذ بك من أن اغتال من تحتي.. اللهم إني أسألك العون والمساعدة في كل أمور حياتي".

"اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله.. ما علمت منه وما لم أعلم.. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله.. ما علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك من ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم.. وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم".

"اللهم في ساعات فجرنا هذا نسألك الجنة وكل عمل أو قول يقربنا منها.. ونستعيذ بك من النار وكل عمل أو قول يبعدنا عنها.. وأسألك كل قضاء تقضيه لنا خير وسعادة وتوفيق.. اللهم إني أستودعك قلبي وأهلي ومالي.. اللهم لا تكسر لنا ظهر ولا تصعب علينا أمر.. اللهم فرح خاطري بكل جميل".

"اللهم أرني الفرح في كل ما أريده.. اللهم إني أسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل.. اللهم دربًا لا تضيق به الحياة.. وقلبًا لا يزول منه الأمل.. يارب أزرع في قلبي راحة وفي القلب وانشراح وفي الوجه سعادة وانشراح".

"اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك.. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.. ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا.. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيينا.. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا".