الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عن تطوير المنطقة الغربية.. زكي القاضي: «الدولة لم تترك شبرا دون تنمية»

الكاتب الصحفي زكي
الكاتب الصحفي زكي القاضي

كشف الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، عن جهود الدولة في تنمية المنطقة الساحلية الغربية "الظهير الغربي"، بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي لمنطقة براني ومطروح والسلوم.

وقال “القاضي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة المصرية لم تترك شبرا على أرض مصر إلا ووضعته على مسار التنمية والتطوير.

وأضاف أن الدولة لم تدخر جهداً في تنمية القري والنجوع والمدن علي مستوي الجمهورية، وبالتالي اتجاه الرئيس السيسي نحو المنطقة الغربية يؤكد فلسفة ضمنية وهي أن الدولة موجودة على آخر شبر من أراضيها.

وأوضح أن هذه المشروعات مستمرة ومتصلة تلبية لأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات انعكست على توفير كثير من فرص العمل.

وأكد أن الرسالة الرئيسية من زيارة الرئيس السيسي، تأكيد أن مصر متواصلة في مشروعاتها القومية وأن في مشروعات جديدة سيعلن عنها الفترة المقبلة ورسالة أخرى وهي أن الدولة تعمل بجد في المنطقة الشرقية والغربية وأن “مصر للمصريين”.

زكي القاضي اكسترا نيوز الرئيس السيسي

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